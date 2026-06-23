Icon

القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده Icon الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025 Icon بموافقة الملك سلمان.. المملكة تستضيف 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة لعام 1448هـ  Icon فرنسا تسجّل 40 حالة غرق بسبب موجة الحر القاسية Icon الإبل.. مكانة تاريخية وحضور متجدد في مسيرة التنمية Icon أمانة جدة تضبط موقعًا مخالفًا بالرويس يُستخدم مسلخًا ومستودعًا لأغذية فاسدة Icon “سبيس إكس” تطلق أول كبسولة إعادة دخول “Starfall” إلى المدار Icon اضطراب حركة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا Icon لقب الهداف التاريخي.. ميسي ومبابي يتصدران سباق الهدافين في كأس العالم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

نائب أمير حائل يفتتح مقر فريق رحالة طي للدراجات النارية

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١١ مساءً
نائب أمير حائل يفتتح مقر فريق رحالة طي للدراجات النارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، مقر فريق رحالة طي للدراجات النارية بحائل، وكان في استقباله مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد الروزي، ومدير فريق رحالة طي عبدالرحمن البراك، وعدد من أعضاء الفريق.

واطلع سموه خلال الافتتاح على نموذج جلسة الترحال، وعربة التنقل بالدراجات النارية، وأماكن إقامة ضيوف الفريق، والورشة الخاصة بالدراجين، كما دشّن هوية الفريق بإلصاق شعاره على لوحة الزوار.

وتفقد سموه الجلسة الصيفية الخاصة بالرحالة، وموقع التخييم المخصص للضيوف، واطلع على أنشطة الفريق ورحلاته داخل المملكة وخارجها، ودوره في تمثيل منطقة حائل في الفعاليات والتجمعات، إضافة إلى جهوده في إبراز المعالم التاريخية والطبيعية للمملكة عبر الرحلات والتوثيق الإعلامي، وبناء مجتمع يجمع هواة الدراجات النارية على قيم الأخوة والتعاون والانضباط، من خلال الالتزام بالأنظمة وقواعد السلامة وتنظيم الرحلات وفق خطط ومسارات مدروسة.

ونوّه سمو نائب أمير حائل بما يقوم به فريق رحالة طي من مشاركات في المبادرات الوطنية والمجتمعية، مؤكدًا أهمية هذه الفرق في التعريف بالمقومات السياحية والثقافية للمملكة، ونقل الصورة المشرفة عنها.

من جانبه، أعرب مدير فريق رحالة طي عبدالرحمن البراك عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة حائل على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لأعضاء الفريق لمواصلة مشاركاتهم وتمثيل المنطقة والمملكة بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد