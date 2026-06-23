نائب أمير حائل يفتتح مقر فريق رحالة طي للدراجات النارية

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، مقر فريق رحالة طي للدراجات النارية بحائل، وكان في استقباله مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد الروزي، ومدير فريق رحالة طي عبدالرحمن البراك، وعدد من أعضاء الفريق.

واطلع سموه خلال الافتتاح على نموذج جلسة الترحال، وعربة التنقل بالدراجات النارية، وأماكن إقامة ضيوف الفريق، والورشة الخاصة بالدراجين، كما دشّن هوية الفريق بإلصاق شعاره على لوحة الزوار.

وتفقد سموه الجلسة الصيفية الخاصة بالرحالة، وموقع التخييم المخصص للضيوف، واطلع على أنشطة الفريق ورحلاته داخل المملكة وخارجها، ودوره في تمثيل منطقة حائل في الفعاليات والتجمعات، إضافة إلى جهوده في إبراز المعالم التاريخية والطبيعية للمملكة عبر الرحلات والتوثيق الإعلامي، وبناء مجتمع يجمع هواة الدراجات النارية على قيم الأخوة والتعاون والانضباط، من خلال الالتزام بالأنظمة وقواعد السلامة وتنظيم الرحلات وفق خطط ومسارات مدروسة.

ونوّه سمو نائب أمير حائل بما يقوم به فريق رحالة طي من مشاركات في المبادرات الوطنية والمجتمعية، مؤكدًا أهمية هذه الفرق في التعريف بالمقومات السياحية والثقافية للمملكة، ونقل الصورة المشرفة عنها.

من جانبه، أعرب مدير فريق رحالة طي عبدالرحمن البراك عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة حائل على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لأعضاء الفريق لمواصلة مشاركاتهم وتمثيل المنطقة والمملكة بصورة مشرفة في مختلف المحافل.