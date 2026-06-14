نائب أمير مكة المكرمة يستقبل المدير العام لـ الجوازات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، المدير العام للجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، يرافقه عدد من قيادات المديرية.

واطلع سموه على آخر المستجدات المتعلقة بمغادرة ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك حج العام الحالي، إضافة إلى أعمال استقبال القادمين لأداء مناسك العمرة عبر جميع المنافذ في المنطقة.