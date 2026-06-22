نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا مع إيران

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا جيدًا وكبيرًا في المحادثات مع إيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن المشاركين في المحادثات وضعوا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إنشاء آلية لتنسيق عملية نزع الألغام من المضيق.

ولفت إلى «وضع آلية من أجل تفادي التصعيد وإطلاق النار»، قائلًا إن «الإيرانيين وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلدهم».

وأعلن عن وضع الأسس للتوصل لاتفاق نهائي مع إيران، لافتًا إلى أن «المحادثات الفنية مع إيران ستستمر خلال الأسابيع والأيام المقبلة».

وانتقد ما وصفه بـ«التقارير الخاطئة عن الأصول الإيرانية المجمدة»، موضحًا أن الولايات المتحدة ترغب في إنشاء آلية تضمن أن تساعد الأموال الإيرانيين لا أن تموّل الإرهاب.

وشدد على أن «الإفراج عن تلك الأصول مرهون بشراء القمح والمنتجات الأمريكية؛ بما يصب في صالح الشعب الإيراني».