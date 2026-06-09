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نائب ترامب: لن نغرق في مستنقع إيران

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ صباحاً
نائب ترامب: لن نغرق في مستنقع إيران
المواطن - فريق التحرير

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أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ثقته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسمح بانزلاق المواجهة مع إيران إلى حرب طويلة الأمد تستنزف الولايات المتحدة دون أهداف واضحة أو مهمة محددة.

وأوضح فانس، في مقابلة هاتفية مع صحيفة “يو إس توداي”، أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى تكرار تجارب الحروب السابقة، مشيرًا إلى أن الحملة ضد إيران لن تتحول إلى صراع ممتد على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان.

وقال فانس إنه واثق من أن الولايات المتحدة لن تجد نفسها بعد عام من الآن منخرطة في حرب داخل إيران، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء الأزمة دون الدخول في مواجهة مفتوحة.

وفي الوقت ذاته، شدد نائب الرئيس الأميركي على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا في حال فشل المسار الدبلوماسي مع طهران، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة بهدف التوصل إلى حل، رغم عدم تحقيق اتفاق نهائي حتى الآن.

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