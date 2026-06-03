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نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ مساءً
نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق
المواطن - واس

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قدَّم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، واجب العزاء في وفاة فخامة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي رحمه الله.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر السفارة اليمنية، بالرياض، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية اليمنية لدى المملكة عبدالباري نوري.

وأعرب معالي نائب وزير الخارجية عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الفقيد وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادةً وشعبًا، داعيًا المولى العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

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