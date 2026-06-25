أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء غرامة تصل إلى 2000 ريال لمخالفة أوقات دخول وخروج الشاحنات من المدن النفط يواصل التراجع ناسا تعلن اكتشاف كوكبين عملاقين منخفضي الكثافة #يهمك_تعرف | التأمينات توضح حالات إيقاف دعم التعطل عن العمل ساند ترامب يطلب 88 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب مع إيران الأخضر يجري تدريبه الأخير في أوستن قبل المغادرة إلى هيوستن لمواجهة الرأس الأخضر المنتخب البرازيلي يكسب أسكتلندا بثلاثة أهداف ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم المنتخب المغربي يفوز على هايتي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن اكتشاف كوكبين عملاقين جديدين منخفضي الكثافة.
وسمي الكوكبان بـ”TOI-791 b” و”TOI-791 c”، ويدوران حول نجم شبيه بالشمس يعرف باسم “TOI-791” ويقع على بعد نحو 1113 سنة ضوئية من الأرض.
وأظهرت البيانات أن الكوكب “TOI-791 b” يقارب كوكب المشتري حجمًا، لكنه لا يمتلك سوى 3% من كتلته، فيما يتجاوز “TOI-791 c” المشتري حجمًا مع امتلاكه 5.9% فقط من كتلته، ما يجعلهما ضمن فئة نادرة من الكواكب العملاقة منخفضة الكثافة.