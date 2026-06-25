ناسا تعلن اكتشاف كوكبين عملاقين منخفضي الكثافة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن اكتشاف كوكبين عملاقين جديدين منخفضي الكثافة.

وسمي الكوكبان بـ”TOI-791 b” و”TOI-791 c”، ويدوران حول نجم شبيه بالشمس يعرف باسم “TOI-791” ويقع على بعد نحو 1113 سنة ضوئية من الأرض.

وأظهرت البيانات أن الكوكب “TOI-791 b” يقارب كوكب المشتري حجمًا، لكنه لا يمتلك سوى 3% من كتلته، فيما يتجاوز “TOI-791 c” المشتري حجمًا مع امتلاكه 5.9% فقط من كتلته، ما يجعلهما ضمن فئة نادرة من الكواكب العملاقة منخفضة الكثافة.