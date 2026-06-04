ناسا تنهي مهمة إلى المريخ استمرت أكثر من 11 عامًا لدراسة الغلاف الجوي

أعلنت وكالة “ناسا” انتهاء مهمة مركبة “مافن” رسميًا، بعد فقدان الاتصال بها في ديسمبر الماضي، لتنهي بذلك أكثر من 11 عامًا من دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ وتطوره.

وأوضحت الوكالة أن المركبة، المخصصة لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر وتطور المواد المتطايرة فيه، أطلقت في 18 نوفمبر 2013، قبل أن تدخل مدار المريخ في 21 سبتمبر 2014، وكانت المهمة مصممة في الأصل للعمل لمدة عام واحد فقط، إلا أنها واصلت أداء مهامها العلمية لأكثر من عقد إضافي.

وأشارت إلى أن آخر اتصال بالمركبة جرى في السادس من ديسمبر 2025، عندما فقدت الإشارة بشكل غير متوقع عقب مرورها خلف المريخ.

وأفادت أن لجنة مراجعة الحالات غير الطبيعية التي شكلت لتقييم وضع المركبة ومحاولات استعادة الاتصال بها خلصت إلى أنها غير قابلة للاستعادة، ولم تعد قادرة على تنفيذ مهامها العلمية أو مهام نقل البيانات.

ووفقًا للنتائج الأولية، دخلت المركبة في حالة دوران عالي السرعة بعد مرورها خلف المريخ، مما أدى إلى اضطراب مسارها المداري واستنزاف بطارياتها، الأمر الذي أدى إلى فقدان الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الاتصالات وانقطاع الاتصال بالأرض.

وأكدت الوكالة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد السبب النهائي للحادث، على أن يصدر التقرير النهائي في وقت لاحق من العام الجاري.