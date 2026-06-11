نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين لحج هذا العام بنقل أكثر من 1.16 مليون مسافر

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لموسم حج عام 1447هـ، بعد أن أسهم القطار في نقل أكثر من 1.16 مليون مسافر عبر 5,569 رحلة، ربطت بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة جدة الرئيسة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بما دعم انسيابية تنقل ضيوف الرحمن وسهّل انتقالهم بين مختلف الوجهات المرتبطة بمسار القطار خلال الموسم.

وسجل قطار الحرمين السريع أداءً متميزًا خلال موسم الحج، حيث تجاوزت نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات 98%، فيما بلغ عدد الرحلات اليومية خلال أيام الذروة 142 رحلة يوميًا؛ بما يعكس الجاهزية العالية للمنظومة، وكفاءة إدارة الحركة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الطلب المرتفع خلال الموسم.

وأكَّد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن النجاحات التي تحققت خلال موسم حج 1447هـ جاءت بفضل الله ثم بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن، وما تحظى به من متابعة واهتمام مستمرين من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بما أسهم في توفير جميع الممكنات اللازمة لتنفيذ الخطة التشغيلية وفق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وأشار المالك إلى أن نقل أكثر من 1.16 مليون مسافر خلال الموسم، وتحقيق نسبة التزام بمواعيد الرحلات تجاوزت 98%، يجسد نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع والقدرة على التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات مواسم الذروة، وتقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة تسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأضاف أن “سار” تواصل تطوير خدماتها وتعزيز جاهزيتها، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتعزيز تجربة تنقلهم عبر شبكة السكك الحديدية.

ويُعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم، بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر خمس محطات رئيسة على امتداد مسار يبلغ طوله 453 كيلومترًا، ويُشكل أحد أبرز مشاريع النقل الحديثة الداعمة لخدمة ضيوف الرحمن في المملكة.