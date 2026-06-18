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نجم السماك العملاق يزيّن سماء الوطن العربي طوال الصيف

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
نجم السماك العملاق يزيّن سماء الوطن العربي طوال الصيف
المواطن - واس

يُرصد في سماء المملكة والوطن العربي طوال فصل الصيف وليالي شهر يونيو الصافية، نجم “السماك الرامح” (أركتوروس)، الذي يعد رابع ألمع نجم في قبة السماء ليلًا وأشدها سطوعًا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة بكل سهولة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن النجم يظهر بلون برتقالي مصفر واضح باتجاه الأفق الشرقي مع بداية الليل، ثم يرتفع عاليًا في عرض السماء مع تقدم الساعات، مشيرًا إلى أن حجمه يبلغ نحو 25 ضعف نصف قطر الشمس، ويقدر عمره بنحو 7 إلى 8 مليارات سنة، ويبعد عن الأرض مسافة تقارب 37 سنة ضوئية.

وبيّن أن “السماك الرامح” يقع في كوكبة “العواء” وهو ألمع نجومها، ويمر بمراحل تطورية متقدمة بعد أن استهلك وقود الهيدروجين في قلبه، مما أدى إلى تمدده واقترابه من نهاية عمره كنجم عملاق برتقالي، لافتًا النظر إلى أن درجة حرارة سطحه تبلغ نحو 4000 درجة مئوية، ولو وضع مكان الشمس لامتد سطحه إلى مسافة قريبة من مدار كوكب عطارد.

وأضاف أبو زاهرة أن النجم يتميز بحركة ذاتية ملحوظة عبر السماء بمرور الزمن مقارنة بالنجوم الأكثر بعدًا، حيث تشير الدراسات الفلكية إلى احتمالية ارتباطه ببقايا مجرة قزمة اندمجت مع مجرة درب التبانة في الماضي البعيد، مما يجعله هدفًا حيويًا لدراسة التاريخ المجري.

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