نزاهة: التحقيق مع 480 شخصًا وإيقاف 160 آخرين خلال مايو 

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو 2026م.

14989 جولة رقابية في المشاعر المقدسة

وأوضحت نزاهة، في بيان لها اليوم، أنها نفذت 2365 جولة رقابية، بالإضافة إلى 14989 جولة في المشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج 1447هـ، وحققت خلالها مع 480 شخصًا، باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ الزظيفي.

وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم إيقاف 160 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.