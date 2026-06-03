الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر معرض عمارة الحرمين يُوثِّق دور قاعدة العسكري في تنظيم حركة الطواف حول الكعبة نصائح طبية للحجاج لتجنب آلام وتشقق القدمين بعد موسم الحج البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة وتؤكد جاهزية دفاعاتها المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم لقطات توثق الطلعات الجوية لطيران الأمن في سماء المدينة المنورة بموسم ما بعد الحج توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع غبار ورياح على عدة مناطق استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي
دعت مدينة الملك عبدالله الطبية الحجاج إلى الاهتمام بصحة القدمين بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، مؤكدة أن المشي لمسافات طويلة والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الموسم قد ينعكسان سلباً على صحة الجلد والقدمين إذا لم تتم العناية بهما بالشكل المناسب.
وأوضحت المدينة الطبية، ضمن حملة «حج بصحة»، أن من أبرز المشكلات التي قد يواجهها الحجاج بعد انتهاء المناسك جفاف الجلد وتشققات الكعبين والشعور بالألم أثناء المشي، إضافة إلى احمرار الجلد، مشيرة إلى أن التعامل المبكر مع هذه الأعراض يسهم في الحد من مضاعفاتها وتحسين التعافي.
وأكدت أهمية اتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية للحفاظ على صحة القدمين، تشمل الترطيب اليومي باستخدام المستحضرات المناسبة، وارتداء أحذية مريحة توفر دعماً جيداً للقدم، مع الحرص على تجفيف القدمين جيداً بعد غسلهما للحد من المشكلات الجلدية المحتملة.
كما نصحت بتجنب المشي حافي القدمين، خاصة بعد انتهاء المناسك، لما قد يسببه ذلك من زيادة احتمالية التعرض للإصابات أو التهيجات الجلدية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز راحة الحجاج والمحافظة على صحتهم بعد موسم الحج.