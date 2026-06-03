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نصائح طبية للحجاج لتجنب آلام وتشقق القدمين بعد موسم الحج

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
نصائح طبية للحجاج لتجنب آلام وتشقق القدمين بعد موسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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دعت مدينة الملك عبدالله الطبية الحجاج إلى الاهتمام بصحة القدمين بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، مؤكدة أن المشي لمسافات طويلة والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الموسم قد ينعكسان سلباً على صحة الجلد والقدمين إذا لم تتم العناية بهما بالشكل المناسب.

وأوضحت المدينة الطبية، ضمن حملة «حج بصحة»، أن من أبرز المشكلات التي قد يواجهها الحجاج بعد انتهاء المناسك جفاف الجلد وتشققات الكعبين والشعور بالألم أثناء المشي، إضافة إلى احمرار الجلد، مشيرة إلى أن التعامل المبكر مع هذه الأعراض يسهم في الحد من مضاعفاتها وتحسين التعافي.

وأكدت أهمية اتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية للحفاظ على صحة القدمين، تشمل الترطيب اليومي باستخدام المستحضرات المناسبة، وارتداء أحذية مريحة توفر دعماً جيداً للقدم، مع الحرص على تجفيف القدمين جيداً بعد غسلهما للحد من المشكلات الجلدية المحتملة.

كما نصحت بتجنب المشي حافي القدمين، خاصة بعد انتهاء المناسك، لما قد يسببه ذلك من زيادة احتمالية التعرض للإصابات أو التهيجات الجلدية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز راحة الحجاج والمحافظة على صحتهم بعد موسم الحج.

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