هبوط إنتاج أوبك لأدنى مستوى في أكثر من 20 عامًا

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أظهر مسح أجرته وكالة رويترز أن إنتاج منظمة أوبك من النفط تراجع خلال مايو إلى 16.13 مليون برميل يوميًا، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا.
وبحسب المسح، انخفض إنتاج المنظمة بنحو 1.06 مليون برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق، ليهبط إلى مستويات أقل من تلك التي سُجلت خلال جائحة كورونا عام 2020، رغم الانهيار الحاد في الطلب العالمي آنذاك.
ولا تشمل هذه الأرقام الإمارات العربية المتحدة بعد انسحابها من منظمة أوبك اعتبارًا من الأول من مايو.
وسجلت إيران أكبر تراجع في الإنتاج والصادرات، متأثرة بالحصار الأمريكي الذي بدأ في 13 أبريل، فيما هبطت صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات على الأقل.
كما واصلت السعودية خفض إنتاجها خلال مايو، وفقًا لبيانات المسح، بينما رفعت العراق إمداداتها النفطية بدعم من زيادة الاستهلاك المحلي.
في المقابل، سجلت كل من فنزويلا ونيجيريا ارتفاعًا في مستويات الإنتاج خلال الشهر.