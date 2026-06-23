هجوم سيبراني يضرب البنوك الحكومية في إيران

تعرضت الخدمات المصرفية الإلكترونية لعطل شديد بعد هجوم سيبراني آخر على عدة بنوك حكومية في إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للتقارير، اضطرت البنوك الثلاثة المتضررة – ملي وصادرات وتجارت في إيران- إلى إغلاق خدمات بطاقات عملائها مؤقتا في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن المدفوعات عبر الإنترنت لم تكن ممكنة.

وذكرت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجلس التنسيق المصرفي، بحسب موقع “شرق” الإخباري على الإنترنت، أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منع الوصول غير المصرح به وضمان أمن أصول العملاء.

وجاء في التقارير أن الخبراء يعملون حاليا على استعادة العمليات في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، لم يتمكن المجلس من تقديم معلومات أكثر تفصيلا، ولم تتأثر البنوك الخاصة في البلاد بهذه الهجمات.

وكان هجوم سيبراني في منتصف يونيو قد أدى إلى تعطيل أربعة بنوك حكومية كبرى، حيث توقفت المدفوعات عبر الإنترنت والعديد من أجهزة الصراف الآلي في العاصمة طهران عن العمل.

وقالت مجموعة القرصنة الإلكترونية الإيرانية “بلاك وولفز” على قناتها في تليجرام آنذاك، معلنة مسئوليتها الهجوم: “حرب صامتة تتكشف وإيران تتعرض لهجوم سيبراني”.

وفي عام 2022، خلال الاحتجاجات النسائية، وقع اختراق كبير استهدف البنك المركزي الإيراني. كما تم اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وأظهرت اللقطات المنشورة، اعتداءات عنيفة من قبل موظفي السجن على السجناء السياسيين.

وتعتبر هذه الهجمات السيبرانية شكلا من أشكال الاحتجاج الرقمي ضد نظام الحكم الإسلامي في إيران.