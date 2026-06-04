هطول أمطار الخير على منطقة جازان

هطلت مساء اليوم، أمطارٌ متوسطةٌ على منطقة جازان، شملت محافظة العارضة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله أمطارَ خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.