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هطول أمطار الخير على منطقة جازان

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ مساءً
هطول أمطار الخير على منطقة جازان
المواطن- فريق التحرير

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هطلت مساء اليوم، أمطارٌ متوسطةٌ على منطقة جازان، شملت محافظة العارضة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله أمطارَ خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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