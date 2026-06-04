هطول أمطار الخير على منطقة جازان

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هطلت مساء اليوم، أمطارٌ متوسطةٌ على منطقة جازان، شملت محافظة العارضة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله أمطارَ خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.
امطار #جازان الآن الخشل: تصوير الحسين النعمي pic.twitter.com/oOauIvHIxt
— طقس اليوم 24 (@taqs24) June 4, 2026