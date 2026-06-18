هطول أمطار على منطقة الباحة

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شهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية, شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات القرى، وبني حسن، والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
بداية الامطار محافظة #قلوه تهامة #الباحه_الان
من ابراهيم الزهراني pic.twitter.com/184oNFCTCS
— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) June 18, 2026