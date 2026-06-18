Icon

الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز Icon القبض على مقيم هندي لترويجه الشبو المخدر في الشرقية Icon عقوبات أمريكية على سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله Icon البيوت الحجرية بالحدود الشمالية.. شواهد معمارية توثق تاريخ الإنسان وتفاصيل الحياة البدوية Icon هطول أمطار على منطقة الباحة Icon أمانة القصيم تطور شعيب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية Icon ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة الأمريكية Icon نائب الرئيس الأمريكي: فترة الـ60 يومًا من المفاوضات مع إيران بدأت رسميًا Icon القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار على حركة الملاحة بموانئ إيران Icon طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

هطول أمطار على منطقة الباحة

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ مساءً
هطول أمطار على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية, شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات القرى، وبني حسن، والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

80 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
السعودية

80 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون...

السعودية