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هلال شهر محرم يُزين سماء السعودية والوطن العربي اليوم

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
هلال شهر محرم يُزين سماء السعودية والوطن العربي اليوم
المواطن - واس

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يُرصد بسماء المملكة والعالم العربي مساء اليوم، هلال شهر محرم بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الغربي، في مشهد يتيح للمهتمين فرصة مميزة للرصد والتصوير الفلكي.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر تجاوز مرحلة الاقتران يوم أمس الاثنين عند الساعة 05:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لينتقل فلكيًا إلى شرق الشمس مؤذنًا ببدء دورة قمرية جديدة، مشيرًا إلى أن الهلال سيبدو أكثر وضوحًا الليلة نتيجة ابتعاده الملحوظ عن وهج الشمس، وزيادة نسبة الإضاءة على سطحه تدريجيًا بالتزامن مع ارتفاعه اليومي فوق الأفق الغربي.
وأبان أنه سيتسنى للراصدين رؤية ظاهرة “نور الأرض” الخافتة على الجزء المظلم من قرص القمر، والتي تنتج عن ارتداد أشعة الشمس المنعكسة من سطح الأرض نحو القمر، لافتًا إلى أن تتبع حركة القمر في الأيام القادمة سيمثل دليلًا مرشدًا للتعرف على مواقع بعض النجوم والكواكب في قبة السماء.

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