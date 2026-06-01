هندسة الحشود.. وثائقي جديد يرصد التجربة السعودية في إدارة أكبر تجمع بشري في العالم

أطلقت وزارة الحج والعمرة فيلمًا وثائقيًّا جديدًا بعنوان “هندسة الحشود”، يسلط الضوء على المنظومة التشغيلية والمعرفية التي تقف خلف إدارة حركة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ويكشف جانبًا من الأعمال التخطيطية والتنظيمية التي تسهم في تنظيم تنقل ملايين الحجاج بين المشاعر المقدسة.

ويبرز الفيلم ما شهدته منظومة الحج من تطور في مجالات التخطيط وإدارة الحشود، في ظل ما تحظى به من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما تحقق من تكامل بين الجهات الحكومية والخدمية العاملة لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويشارك في الفيلم عدد من قيادات وخبراء منظومة الحج، الذين يقدمون قراءة متخصصة لتجربة المملكة في إدارة الحشود، من بينهم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، إضافة إلى خبيرَي إدارة الحشود الدكتور بدر السلمي والدكتور عماد فلمبان، حيث يتناولون التحولات التي شهدتها المنظومة، والأسس العلمية والتقنية التي تستند إليها خطط إدارة الحشود خلال موسم الحج، إذ يستعرض الوثائقي حجم المنظومة التي تقف خلف موسم الحج، حيث توافد إلى مكة المكرمة هذا العام 1,707,301 حاجًا وحاجة من أكثر من 165 جنسية خلال 6 أيام، فيما تعتمد رحلة الحاج على منظومة تشغيلية متكاملة يشارك فيها أكثر من 441,049 مشاركًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ونحو 26,701 متطوع يعملون بتنسيق مستمر لخدمة ضيوف الرحمن.

ويتناول الفيلم مفهوم “التفويج” كأحد أهم أدوات إدارة حركة الحشود في موسم الحج، ويبرز كيف تُدار الحركة البشرية في المشاعر المقدسة من خلال منظومة مترابطة تشمل التفويج والنقل والبنية التحتية والجاهزية الميدانية، بما يضمن سلامة الحجاج وانسيابية تنقلهم بين المواقع المختلفة.

كما يسلط الضوء على النماذج التشغيلية المستخدمة في إدارة الحشود، وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ودور البيانات والمؤشرات في دعم القرار الميداني، بما يعكس حجم الجهود التي تبذلها المملكة في إدارة أكبر تجمع بشري موسمي في العالم، حيث يقدم الفيلم قراءة معرفية لملف إدارة الحشود في الحج، بوصفه تجربة تشغيلية متقدمة تستند إلى تراكم الخبرات والتطوير المستمر، وتسهم في تعزيز سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

ويأتي إنتاج الفيلم ضمن جهود الوزارة لإبراز الجوانب المعرفية والتنظيمية لمنظومة الحج، وتعزيز الوعي بحجم العمل المؤسسي الذي يقف خلف إدارة حركة الحشود، بما يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ويمكن مشاهدة الفيلم على الحسابات الرسمية لوزارة الحج والعمرة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الرابط https://youtu.be/vGzqxOgAObc?si=mHO-O8jfqrkMa5OC.