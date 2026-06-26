Icon

7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي Icon بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم Icon هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026 Icon اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026 Icon تركيا تنهي مشاركتها في كأس العالم بفوز معنوي على أمريكا بثلاثة أهداف لهدفين Icon المنتخب الأسترالي يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم عقب تعادله مع الباراغواي Icon لاعبو الأخضر: التأهل لا يزال بأيدينا.. ووضعنا في أفضل سيناريو Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon الأمم المتحدة تحذّر من انهيار الأمن الغذائي في اليمن Icon القبض على مطرب مصري شهير متلبسا بشراء المخدرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

فاز منتخب هولندا على نظيره التونسي بنتيجة 3-1، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب “كانساس سيتي” ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، ليضمن تأهله إلى دور الـ32 متصدرًا المجموعة السادسة.
وسجل أهداف هولندا إلياس السخيري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثالثة، وبراين بروبي في الدقيقة السابعة، ويان بول فان هيكه في الدقيقة 62، فيما أحرز حازم المستوري هدف تونس في الدقيقة 54.
وبهذا الفوز، رفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط، مقابل خمس نقاط لليابان، وأربع للسويد، فيما بقيت تونس في المركز الأخير دون نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس العالم
الرياضة

هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس...

الرياضة