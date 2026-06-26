هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026

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فاز منتخب هولندا على نظيره التونسي بنتيجة 3-1، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب “كانساس سيتي” ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، ليضمن تأهله إلى دور الـ32 متصدرًا المجموعة السادسة.
وسجل أهداف هولندا إلياس السخيري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثالثة، وبراين بروبي في الدقيقة السابعة، ويان بول فان هيكه في الدقيقة 62، فيما أحرز حازم المستوري هدف تونس في الدقيقة 54.
وبهذا الفوز، رفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط، مقابل خمس نقاط لليابان، وأربع للسويد، فيما بقيت تونس في المركز الأخير دون نقاط.