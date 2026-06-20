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هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس العالم

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٦ مساءً
هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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فاز منتخب هولندا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هيوستن ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل أهداف هولندا كلا من بريان بروبي “هدفان” في الدقيقتين 5 و17 وكودي جاكبو “هدفان” في الدقيقتين 47 و54 وكريسينسيو سمرفيل في الدقيقة 89.

بينما سجل هدف السويد أنتوني إيلانجا في الدقيقة 59.

وألغي حكم اللقاء هدفا للسويد في الدقيقة 45 بداعي التسلل على جوستاف لاجربيلكي.

وبهذه النتيجة رفع منتخب هولندا رصيده إلي 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة ليضع قدما في دور الـ32 بينما توقف رصيد السويد عند 3 نقاط ليتراجع للمركز الثاني .

ويتواجد منتخب هولندا والسويد في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي اليابان وتونس.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره اليابان في تمام الساعة السابعة صباح غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لنفس المجموعة.

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