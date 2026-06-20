هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس العالم

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فاز منتخب هولندا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هيوستن ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسجل أهداف هولندا كلا من بريان بروبي “هدفان” في الدقيقتين 5 و17 وكودي جاكبو “هدفان” في الدقيقتين 47 و54 وكريسينسيو سمرفيل في الدقيقة 89.
بينما سجل هدف السويد أنتوني إيلانجا في الدقيقة 59.
⚽️🔥 كريسينسيو سامرفيل يزيد من متاعب منتخب السويد بتسجيله الهدف الخامس لمنتخب الطواحين (5-1)#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zKOx7JBVRK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2026
وألغي حكم اللقاء هدفا للسويد في الدقيقة 45 بداعي التسلل على جوستاف لاجربيلكي.
وبهذه النتيجة رفع منتخب هولندا رصيده إلي 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة ليضع قدما في دور الـ32 بينما توقف رصيد السويد عند 3 نقاط ليتراجع للمركز الثاني .
ويتواجد منتخب هولندا والسويد في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي اليابان وتونس.
ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره اليابان في تمام الساعة السابعة صباح غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لنفس المجموعة.
⚽️🔥 الهدف الرابع للمنتخب الهولندي.. خاكبو يراوغ ببراعة ويضع الكرة في شباك المنتخب السويدي#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ipCgDR9kkc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2026