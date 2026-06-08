هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن معسكر “كودلايز” للتوطين الرقمي

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أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة معسكر “كودلايز” لتوطين المحتوى الرقمي، الذي يأتي ضمن مشروع دعم الابتكار في مجال الترجمة.
ويهدف المعسكر إلى بناء قدرات وطنية متخصصة في توطين المنتجات والخدمات، وتمكين المترجمين السعوديين من قيادة مشاريع التوطين بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تعزيز المحتوى العربي الرقمي ودعم صناعة التوطين, ويأتي إطلاقه امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير قطاع الترجمة، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتعزيز حضور الثقافة المحلية في مشاريع التوطين بما يواكب احتياجات السوق السعودي، إلى جانب التعريف بالفرص المهنية والاستثمارية في القطاع، والإسهام في جذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المحلي.
ويستهدف المعسكر المترجمين والممارسين المستقلين، والمهتمين بصناعة المحتوى الرقمي والتوطين، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بصناعة الترجمة؛ إذ يغطي عددًا من المجالات المتخصصة، من أبرزها الألعاب الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الرقمية, ويتضمن برنامجًا مكثفًا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، من خلال ورش عمل على مشاريع حقيقية بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام هيئة الأدب والنشر والترجمة بتبني الابتكار في شتى مسارات الترجمة وصناعة المحتوى الرقمي، من خلال تمكين الطاقات الشابة وتزويدها بالأدوات الحديثة لقيادة مشاريع التوطين، وبما يسهم بشكل مباشر في صياغة مشهد ثقافي متطور يرسخ ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي على خريطة المحتوى المعرفي العالمي.