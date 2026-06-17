هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، الذي يُقام في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 17 حتى 21 يونيو، ضمن مشاركة تعكس حضور المملكة المتنامي في صناعة النشر العالمية، وتعزّز مكانتها في المشهد الثقافي الدولي، وتوطد جسور التواصل الثقافي بين الثقافتين العربية والصينية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن الهيئة تسعى من خلال المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب إلى التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي السعودي في القارة الآسيوية، وإبراز تطور قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ورفع مستوى الوعي بالمشهد الثقافي السعودي عبر برنامج ثقافي مصاحب يتضمن سلسلة من الندوات الحوارية، والأمسيات الشعرية، التي يشارك فيها نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين، تتناول قضايا الأدب والنشر والترجمة، وتسلط الضوء على المنجز الثقافي السعودي وتأثيره في الفضاء العربي والدولي.



وأوضح أن الهيئة تعمل عبر هذه المشاركة على تعزيز حضور الناشرين السعوديين في المحافل الدولية، والتعريف ببرامجها ومبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب بناء شراكات مهنية ومعرفية مع الفاعلين في صناعة الكتاب والنشر في الصين وعالميًا، بما يسهم في توسيع فرص التعاون والتبادل المعرفي، ودعم حركة الترجمة المتبادلة.

وأشار إلى أن معرض بكين منصة دولية مهمة للتواصل المهني وتبادل الخبرات في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى، بما يدعم حضور المملكة على الساحة الأدبية العالمية، ويعزّز فرص وصول المحتوى السعودي إلى أسواق جديدة وواعدة.

وتعكس مشاركة المملكة في المعرض تكامل الجهود الوطنية في القطاع الثقافي والمعرفي، حيث يضم جناح المملكة بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة عددًا من الجهات، هي: دارة الملك عبدالعزيز، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، والملحقية الثقافية السعودية في بكين، ووزارة العدل، وشركة ناشر للنشر والتوزيع، وجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، ومركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص المملكة على تعزيز حضورها في معارض الكتاب الدولية الكبرى، ودعم صناعة النشر، وتوسيع جسور التعاون الثقافي والمعرفي مع مختلف دول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزّز دور الثقافة بوصفها جسرًا للتواصل الحضاري والتبادل الإنساني.