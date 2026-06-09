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هيئة البث الإسرائيلية: إصابة محتملة لقاعدة جوية إسرائيلية بقصف إيراني

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٧ مساءً
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة محتملة لقاعدة جوية إسرائيلية بقصف إيراني
المواطن- فريق التحرير

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن صورا جوية التقطها قمر صناعي أمس تظهر احتمال إصابة قاعدة “رامات دافيد” الجوية بشمالي إسرائيل بقصف صاروخي إيراني.

وأضافت الهيئة الرسمية أن “صورة التقطها قمر صناعي أمس (الاثنين) لقاعدة رامات دافيد الجوية أظهرت بقعة سوداء قد تشير إلى احتمال إصابة القاعدة خلال إطلاق الصواريخ من إيران قبل يومين”.

إصابة قاعدة جوية إسرائيلية

وتابعت: “بمقارنة صور الأقمار الصناعية من الموقع نفسه في القاعدة، تبين وجود حظيرة طائرات، بينما تُظهر الصورة الجديدة بقعة قد تدل على إصابة محتملة”.

وأوضحت الهيئة: “لا يزال حجم الأضرار غير واضح في هذه المرحلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى جودة الصورة والقيود المفروضة على التصوير فوق القواعد العسكرية في إسرائيل من قِبل الولايات المتحدة على الشركات التي تقدم خدمات الأقمار الصناعية”.

وذكرت الهيئة، أنه “من المتوقع وصول صور بجودة أعلى لاحقًا” دون تفاصيل.

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