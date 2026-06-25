“هيئة الطرق” تدعو الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة خلال إجازة الصيف

دعت الهيئة العامة للطرق مستخدمي الطرق إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية قبل السفر بين مدن المملكة خلال فترة إجازة الصيف، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطرق، مؤكدةً التزامها بتعزيز الوعي بسلامة مستخدمي الطرق وتوفير بيئة سفر آمنة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات على الطرق.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن أهم الإرشادات الواجب على قائدي المركبات اتباعها قبل السفر تتضمن: التأكد من سلامة أنوار السيارة الأمامية والخلفية، وإجراء فحص شامل للإطارات والتحقق من ضغط الهواء والتأكد من سلامة نظام الفرامل.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من توفر أدوات الطوارئ والإطار الاحتياطي في المركبة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم قبل الشروع في الرحلة، بالإضافة إلى التحقق من اكتمال أوراق السيارة ورخصة السير.

وحذّرت الهيئة من عوامل رئيسية تسهم في وقوع الحوادث المرورية، منها عدم ترك مسافة آمنة كافية بين المركبات، والمخالفات المرورية كتجاهل إشارات المرور وعدم إعطاء الأولوية للمركبات الأخرى، والانحراف المفاجئ دون استخدام إشارات التنبيه، والانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهاتف أو أي أنشطة تشتت الانتباه، بالإضافة إلى القيادة بعكس اتجاه السير.

ودعت الهيئة مستخدمي الطرق إلى التواصل مع أمن الطرق عبر الاتصال على الرقم 996 لطلب المساعدة عند الحاجة، مؤكدةً أن نسبة الحوادث ترتفع بنحو 15% خلال مواسم الإجازات، مشددةً على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.