Icon

النقش على الفخار في القصيم.. إرثٌ حرفي يجسد هوية المكان Icon فيصل بن فرحان يستعرض علاقات التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر Icon فرنسا تدعو لتوخي الحذر مع استمرار موجة الحر القاتلة في أوروبا Icon “هيئة الطرق” تدعو الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة خلال إجازة الصيف Icon حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي 2026/2027 Icon روسيا تمهل القنصل الروماني في بطرسبرج لمغادرة البلاد Icon فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ماركو روبيو Icon التعليم تعلن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر برنامج فرص Icon وزير الخارجية الأمريكي: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول Icon أمانة نجران تبدأ توزيع حاويات الفرز من المصدر  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“هيئة الطرق” تدعو الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة خلال إجازة الصيف

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٤ مساءً
“هيئة الطرق” تدعو الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة خلال إجازة الصيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الهيئة العامة للطرق مستخدمي الطرق إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية قبل السفر بين مدن المملكة خلال فترة إجازة الصيف، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطرق، مؤكدةً التزامها بتعزيز الوعي بسلامة مستخدمي الطرق وتوفير بيئة سفر آمنة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات على الطرق.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن أهم الإرشادات الواجب على قائدي المركبات اتباعها قبل السفر تتضمن: التأكد من سلامة أنوار السيارة الأمامية والخلفية، وإجراء فحص شامل للإطارات والتحقق من ضغط الهواء والتأكد من سلامة نظام الفرامل.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من توفر أدوات الطوارئ والإطار الاحتياطي في المركبة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم قبل الشروع في الرحلة، بالإضافة إلى التحقق من اكتمال أوراق السيارة ورخصة السير.

وحذّرت الهيئة من عوامل رئيسية تسهم في وقوع الحوادث المرورية، منها عدم ترك مسافة آمنة كافية بين المركبات، والمخالفات المرورية كتجاهل إشارات المرور وعدم إعطاء الأولوية للمركبات الأخرى، والانحراف المفاجئ دون استخدام إشارات التنبيه، والانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهاتف أو أي أنشطة تشتت الانتباه، بالإضافة إلى القيادة بعكس اتجاه السير.

ودعت الهيئة مستخدمي الطرق إلى التواصل مع أمن الطرق عبر الاتصال على الرقم 996 لطلب المساعدة عند الحاجة، مؤكدةً أن نسبة الحوادث ترتفع بنحو 15% خلال مواسم الإجازات، مشددةً على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد