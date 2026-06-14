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هيلة الخلف: “كودلايز” يدعم بناء قدرات وطنية في توطين المنتجات والخدمات الرقمية

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ مساءً
هيلة الخلف: “كودلايز” يدعم بناء قدرات وطنية في توطين المنتجات والخدمات الرقمية
المواطن - فريق التحرير

أكدت الدكتورة هيلة الخلف، مديرة إدارة الترجمة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، أن معسكر “كودلاي” لتوطين المحتوى الرقمي يستهدف خريجي تخصصات اللغات والترجمة والإعلام والتقنية، إلى جانب المترجمين الراغبين في تطوير مهاراتهم وقيادة مشاريع التوطين الرقمي.

وأوضحت ” الخلف” خلال مداخلة لها إلى قناة الإخبارية، أن المعسكر يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم الابتكار في قطاع الترجمة، وبناء قدرات وطنية متخصصة في مجال توطين المنتجات والخدمات الرقمية.

ويهدف “كودلايز” إلى تأهيل المشاركين للعمل على توطين المحتوى الرقمي في مجالات متعددة، تشمل الألعاب الإلكترونية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتمكين المترجمين السعوديين من إدارة هذه المشاريع وفق معايير عالمية، بما يسهم في تعزيز حضور المحتوى العربي على المنصات الرقمية.

ويتضمن البرنامج التدريبي جانبًا نظريًا وتطبيقيًا من خلال ورش عمل ومشاريع عملية بإشراف خبراء في مجال التوطين الرقمي، إلى جانب تدريب متخصص في توطين الألعاب والتقنيات الحديثة.

ويأتي إطلاق المعسكر امتدادًا لجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تطوير صناعة الترجمة ودعم الابتكار فيها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في المجالات الثقافية والرقمية، فيما يستهدف المواطنين السعوديين من عمر 18 عامًا فأكثر، ممن لديهم خبرة أو اهتمام بمجالات الترجمة والمحتوى الرقمي.

 

 

 

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