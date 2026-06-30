واتساب تطلق ميزة أسماء المستخدمين

أطلقت منصة واتساب ميزة أسماء المستخدمين، التي تتيح التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، بهدف تعزيز الخصوصية ومنحهم حكمًا أكبر في بياناتهم الشخصية.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون بدءًا من هذا الأسبوع من حجز أسماء المستخدمين تمهيدًا لإطلاق الميزة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، على أن يتلقوا إشعارًا عبر التطبيق عند توفرها في بلدانهم.

وستوفر الميزة بدء محادثات جديدة والانضمام إلى المحادثات الجماعية دون إظهار رقم الهاتف، الذي سيظل مرئيًا فقط لجهات الاتصال والمجموعات التي سبق مشاركته معها، فيما تقتصر الحماية على المحادثات الجديدة.