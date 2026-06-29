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واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات
المواطن- فريق التحرير

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كشف مسؤول أميركي كبير، مساء أمس الأحد، أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف تبادل الهجمات واستئناف المحادثات حول مضيق هرمز، وفق ما نقله موقع “أكسيوس”.

وقال المسؤول إن الجانبين يعتزمان عقد اجتماع يوم الثلاثاء في قطر، بحسب ما أورده موقع “أكسيوس”.

كما أفاد مسؤول أميركي آخر، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات وستسمح للسفن بالإبحار بحرية، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم، وفق “رويترز”.

وأضاف “من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وسيوقف الطرفان الضربات مؤقتا وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية”.

في غضون ذلك، كشفت مصادر أنه تم نقل المحادثات التقنية الأميركية الإيرانية المقررة الثلاثاء المقبل للدوحة.

وبينت المصادر أن المحادثات في الدوحة ستركز بشكل أساسي على مضيق هرمز والتصعيد الأخير عوضا عن ملفات أخرى

كما رجحت أن يشارك نيك ستيوارت رئيس الفريق التقني الأميركي في الاجتماع.

جاء ذلك، بعدما أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، استمرار المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “المناقشات جارية، لا سيما على المستوى الفني، بشأن وصول المفتشين، وخفض مستويات تخصيب اليورانيوم، وجوانب أخرى تهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي”.

كما أضاف والتس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يمنح الدبلوماسية فرصة دائماً”، لكن صبر ترامب “لن يدوم إلى الأبد”، وأنه “سيبقي جميع الخيارات مطروحة” للتأثير على طهران.

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