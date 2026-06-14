وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (20) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للنساء في مقر إمارة منطقة القصيم ببريدة، وللرجال في مستشفى محافظة عقلة الصقور، ومستشفى مركز القوارة، ويوم الأربعاء في فرع وزارة البيئة والمياه بمحافظة عقلة الصقور، ومستشفى مركز قصيباء العام لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز الشيط التابع لمحافظ قرية العليا، وللنساء في المتوسطة الخامسة للبنات بالمبرز، والثانوية الحادية عشر للبنات بالمبرز لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في جامعة الملك خالد بمدينة أبها لمدة يوم، وللرجال في ابتدائية ومتوسطة زيد بن الخطاب بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مقر شركة الكهرباء بمدينة أبها لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرمة تخدم الوحدات المتنقلة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهم.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها يوم الأربعاء للرجال في مركز الشعب بمحافظة المجمعة، ويوم الخميس في ثانوية مسار العلوم والمعرفة بمحافظة المزاحمية لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة الجوف تقدم خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في مقر تجمع الجوف الصحي بمدينة سكاكا لمدة يوم، وللنساء في معهد المجد العالي في طبرجل لمدة يومين.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الحجرة لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.