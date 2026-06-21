وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (21) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض تقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر شركة نادي الزلفي الرياضي، ويوم الاثنين في مقر شركة نجوم السلام القابضة بالزلفي، ويوم الثلاثاء في فرع مصرف الراجحي بالزلفي، ويوم الأربعاء في فرع مصرف الرياض بالزلفي، ويوم الخميس في فرع مصرف الإنماء بالزلفي لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال في مركز روام بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين، ومتوسطة المهاجرين بمحافظة أحد رفيدة، والكلية التقنية بمحافظة بيشة، ومقر النيابة العامة بمحافظة النماص لمدة يوم لكل منها.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، وتقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منها.

وفي منطقة المدينة المنورة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر إمارة منطقة المدينة المنورة، ومجمع جي ووك التجاري بالمدينة المنورة لمدة أسبوع لكل منهما، وللنساء في مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المهد لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في مقر الهيئة السعودية للمياه بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد، وللنساء في إدارة التعليم بمنطقة الجوف، ويوم الاثنين للرجال والنساء في جمعية التنمية الأهلية بمركز الخطة بمنطقة حائل، وللرجال في مركز الحيسونية بمنطقة القصيم لمدة يومين لكل منها، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.