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أعلنت وزارة التعليم تمديد فترة تسجيل رغبات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية.
وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس أن ذلك يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة للجميع، حيث تم تمديد فترة تسجيل رغبات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية للترقية للمراتب (الثالثة عشر فما دون) حتى يوم الاثنين 29 يونيو من خلال منصة مسار.