وزارة الحج والعمرة تدعو الحجاج للالتزام بإجراءات المغادرة

دعت وزارة الحج والعمرة الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات التنظيمية الخاصة بالسفر، لضمان انسيابية حركة المغادرين وسهولة استكمال إجراءات العودة إلى بلدانهم.

وأكدت الوزارة أهمية إنهاء إجراءات تسجيل الوصول قبل التوجه إلى المطار، والحضور قبل موعد الرحلة بأربع ساعات على الأقل، بما يسهم في تفادي التأخير واستكمال الإجراءات بسلاسة وفي الوقت المحدد.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالتعليمات الجمركية وإرشادات بوابات المغادرة، وعدم ترك الأمتعة دون مرافقة، حفاظًا على أمن وسلامة المسافرين، وتعزيز كفاءة الحركة داخل صالات السفر.

في المقابل، تواصل الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع المطارات والجهات المشغلة، تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم الحج، عبر فرق متخصصة في الجودة والرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العمليات التشغيلية في مختلف المطارات.

وتشمل الجولات الرقابية متابعة تطبيق معايير الأمن والسلامة، والتحقق من جودة الخدمات المقدمة للحجاج داخل المطارات وعلى متن الناقلات الجوية، بما يضمن تقديم تجربة سفر آمنة وميسرة حتى مغادرتهم المملكة.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تنفذها الجهات المعنية لتيسير رحلات عودة الحجاج بعد أداء المناسك، وضمان استمرار الخدمات التشغيلية والتنظيمية بالكفاءة ذاتها التي شهدها موسم الحج، بما يعكس حرص المملكة على تقديم أعلى مستويات الرعاية والعناية لضيوف الرحمن حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.