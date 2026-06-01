وزارة الحج والعمرة تُكرّم “طيران ناس” لتميزه في نقل 147 ألف حاج من 18 دولة

تحت رعاية وبحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كرمت الوزارة طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، تقديراً لتميزه الاستثنائي كناقل متميز في مرحلة الوصول خلال موسم الحج لعام 1447هـ. جاء ذلك خلال فعالية “ختامه مسك” التي أقيمت احتفاءً بنجاح الموسم، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز الدعيلج، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط.

يأتي هذا التكريم تتويجاً لنجاح خطة طيران ناس التشغيلية على مدى 33 يوماً، حيث سخرت الشركة أسطولها الحديث والمتنامي لنقل أكثر من 147 ألف حاج من 18 دولة عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وقد شملت العمليات تكثيف الرحلات في مراكز العمليات التشغيلية الرئيسية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها.

شملت العمليات التشغيلية لطيران ناس خلال الموسم نقل وإعادة الحجاج من وجهات في 18 دولة، وهي: المغرب والهند والسنغال والجزائر وبنغلاديش وتوغو وموريتانيا وجيبوتي وساحل العاج ونيجيريا وغانا والنيجر والبوسنة والكويت والأردن والعراق وتركيا وروسيا.

وضمن التزامه بتحسين تجربة ضيوف الرحمن، واصل طيران ناس مشاركته الفاعلة في مبادرة “طريق مكة”، التي انطلقت عام 2019 ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى استقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بالتواؤم مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين. كما ساهمت الشركة في مبادرة “حج بلا حقيبة”، التي تهدف إلى تيسير نقل أمتعة الحجاج من المشاعر المقدسة مباشرة إلى وجهاتهم النهائية، مما يسهم في تخفيف العبء عن الحجاج وتعزيز انسيابية حركتهم.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.