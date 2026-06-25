Icon

الجيومكانية تستعرض مشروع أطلس الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة Icon جامعة الشمالية تطرح 9 فرص استثمارية لتعزيز الخدمات الجامعية عبر بوابة فرص Icon ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية Icon 1.3 مليون شجرة رمان في السعودية تنتج 39.7 ألف طن خلال موسم الصيف Icon طريق الشيخ جابر الصباح يدخل مرحلة جديدة.. 6 تقاطعات رئيسة لتعزيز التنقل في الرياض Icon ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو ليتجاوز الـ1100 Icon ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية Icon ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض Icon السعودية تعزي حكومة وشعب فنزويلا في ضحايا زلزال كراكاس Icon الدولار يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

وزارة الخارجية تطلق خدمة تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني المملكة المتحدة

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٩ مساءً
وزارة الخارجية تطلق خدمة تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني المملكة المتحدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

امتدادًا للعلاقات التاريخية والمتميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني المملكة المتحدة الصديقة، تعزيزًا للتسهيلات المقدمة للراغبين في زيارة المملكة، وأسوةً بالتسهيلات الممنوحة للمواطنين السعوديين من خلال هذه الخدمة من الجانب البريطاني.

وتسمح خدمة التصريح الإلكتروني (ETA) لمواطني المملكة المتحدة بدخول المملكة العربية السعودية بتصريح سفر إلكتروني ولعدة سفرات، والإقامة لمدة (180) يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الواحدة. ويتيح التصريح زيارة المملكة لأغراض متعددة، منها السياحة، والدراسة القصيرة، والأعمال، ولا يشمل تأشيرات العمل أو الإقامة أو الحج، إذ يلزم لذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لتلك الأغراض.

وتدخل الخدمة حيز التنفيذ يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026م، وتشمل جميع أنواع جوازات مواطني المملكة المتحدة، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد