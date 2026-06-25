وزارة الخارجية تطلق خدمة تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني المملكة المتحدة

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امتدادًا للعلاقات التاريخية والمتميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني المملكة المتحدة الصديقة، تعزيزًا للتسهيلات المقدمة للراغبين في زيارة المملكة، وأسوةً بالتسهيلات الممنوحة للمواطنين السعوديين من خلال هذه الخدمة من الجانب البريطاني.
وتسمح خدمة التصريح الإلكتروني (ETA) لمواطني المملكة المتحدة بدخول المملكة العربية السعودية بتصريح سفر إلكتروني ولعدة سفرات، والإقامة لمدة (180) يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الواحدة. ويتيح التصريح زيارة المملكة لأغراض متعددة، منها السياحة، والدراسة القصيرة، والأعمال، ولا يشمل تأشيرات العمل أو الإقامة أو الحج، إذ يلزم لذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لتلك الأغراض.
وتدخل الخدمة حيز التنفيذ يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026م، وتشمل جميع أنواع جوازات مواطني المملكة المتحدة، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.