وزارة الدفاع: الباليستي اليمني كان موجهًا نحو دولة إقليمية وفشل فني أدى لانحرافه وسقوطه قرب الحدود السعودية

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صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه وإلحاقًا للبيان الصادر مساء اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026م بشأن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن واختفائه بالقرب من الحدود، فقد أظهرت نتائج التحقيقات والمراجعة الفنية أن إطلاق الصاروخ كان باتجاه دولة إقليمية، ولأسباب فنية تتعلق بالصاروخ الباليستي فقد أخفق وانحرف عن مساره، ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.