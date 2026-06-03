وزارة الصحة: احذروا تناول المسكنات لعلاج الصداع

حذرت وزارة الصحة من خطورة الإسراع في تناول المسكنات لعلاج حالات الصداع الخفيف.

شرب الماء لعلاج الصداع

ونصحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن المسكن حل مؤقت جدا بينما يفضل الإكثار من شرب الماء؛ لأن الجفاف الخفيف قد يسبب الصداع؛ لذلك فالحصول على المسكن يكون عند الحاجة فقط.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها “عش بصحة”، أن الصداع عبارة عن توسع للأوعية الدموية في الدماغ ويلي ذلك حدوث الألم.