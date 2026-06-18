الدفاع المدني يحتفل بتخريج 40 مجندة في مجالات السلامة والوقاية من الحريق جامعة القصيم تتقدم في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027م أسعار الذهب تتراجع بنسبة 0.3% وزارة الصحة: مباشرة منشورات ترويجية صحية تنافي أخلاقيات المهنة نيابةً عن وزير الدفاع.. “بن عياف” يرعى حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع رئيس وزراء باكستان يوقع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران موجة حر تضرب فرنسا وتتسبب باضطرابات في حركة القطارات والدراسة لقطات لهطول أمطار الخير على جازان السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بيزشكيان ينشر نص مذكرة التفاهم مع واشنطن: خطوة تاريخية نحو اتفاق نهائي
باشرت وزارة الصحة إجراءاتها النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعدد من الممارسين الصحيين تضمنت ترويجاً لخدمات منشأة
صحية عبر حساباتهم الفردية، مع إشارات إلى الأسعار والحجز والتأمين بما ينطوي على القيام بحملة تسويقية قد لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي
وفيها جوانب قد تنافي بعض أخلاقيات المهنة.
وأكدت وزارة الصحة، عبر حسابها في منصة إكس، “أن الانتقال المهني للممارس الصحي، وإشعار مرضاه بتغيّر مقر ممارسته بما يحفظ استمرارية
الرعاية حق مشروع ومكفول، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يكون وفق اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية، ومن خلال القنوات النظامية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالضوابط واللوائح ذات العلاقة، ويحافظ على المهنية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية”.
باشرت وزارة الصحة إجراءاتها النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعددٍ من الممارسين الصحيين، تضمنت ترويجًا لخدمات منشأة صحية عبر حساباتهم الفردية. pic.twitter.com/WSkvhE98so
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 18, 2026