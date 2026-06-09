وزارة الصناعة تعلن تأهل 24 شركة وتحالفًا للمنافسة على رخص الكشف في 3 أحزمة متمعدنة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأهل 24 شركة وتحالفًا محليًا وعالميًا للمنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة، بعد استكمال أعمال المراجعة والتقييم الفنية والمالية، وبدء مرحلة المزاد متعدد الجولات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتسريع وتيرة الاستكشاف التعديني، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في المملكة المقدرة قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الأحزمة المعدنية المطروحة تغطي مساحتها الإجمالية 13,000 كيلومتر مربع، موزعة على خمس مناطق هي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل.

وبيّن الجراح أن هذه المنافسة تشمل مواقع استكشافية جديدة تمثل امتدادًا لأحزمة طُرحت سابقًا، ومنها حزام نبيطة/الدويحي “دحلة شبيب”، الذي يقع ضمنه منجم الدويحي المنتج لنحو 180 ألف أوقية من الذهب سنويًا، وحزام الصخيبرات/الصفراء، الذي يُعد منطقة واعدة بالذهب والنحاس والفضة والزنك والنيكل، ويضم مشاريع متقدمة مثل منجمي الصخيبرات وبلغة، إضافة إلى حزام النقرة المعروف بترسباته المهمة من الذهب وتمعدنات الكبريتيدات البركانية الكتلية الغنية بالنحاس والزنك.

وأشار الجراح إلى أن قائمة المتنافسين المؤهلين تضم 17 متنافسًا سبق تأهيلهم في المنافسة السابقة، إضافة إلى 7 متنافسين اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق حاليًا، مبينًا أن عودة هذا العدد من المتنافسين المؤهلين مسبقًا تعكس جاذبية الفرص التعدينية في المملكة، وتؤكد ثقة المستثمرين في شفافية وكفاءة إجراءات الطرح والتأهيل.

وذكر أن الأدلة الإرشادية للجولات التنافسية تنص على أن صلاحية نتيجة مرحلة التأهيل المسبق تمتد لعام تقويمي كامل، بما يتيح للمتنافس المؤهل المشاركة في الجولات اللاحقة خلال مدة الصلاحية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز استمرارية مشاركة الشركات المؤهلة، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التعدينية المتتابعة التي تطرحها الوزارة.

وشملت قائمة المتنافسين الذين اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق لهذه المنافسة: (شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة PT ANTAM Tbk، وشركة Power Metallic Mines Inc، وشركة Wildsky Resources Inc، وتحالف شركة Danakali Limited وشركة مصادر الزمردة للتعدين، وتحالف شركة أنعام القارات للتجارة وشركة صحارى للتعدين المحدودة، وشركة Thurb Al-Hayya for Trading Company).

وتضمنت قائمة المتنافسين المؤهلين مسبقًا من المنافسة السابقة: (شركة Vedanta Limited، وشركة Midana Exploration Pty Ltd، وشركة Jacaranda Minerals Pty Ltd، وشركة Sierra Nevada Gold، وشركة Royal Road Arabia، وشركة The DistinguishedConsortium Mining Company، وشركة Sun Peak Metals، وشركة Eqleed-Indotan Mining Company، وشركة DesertEx Pty Ltd، وشركة Helderberg Limited، وشركة Al Tasnim Enteprriss LLC، وفرع الشركة الوطنية الصينية للجيولوجيا والتعدين، ومجموعة Aurum Global Group، وشركة BatinAl Ard for Gold Company، وشركة Almasar Minerals Holding Limited، وشركة مصفاة الذهب السعودية “SGR”، وشركة Al Ghazal Al Arabi Mining Company).

وتمر منافسات رخص الكشف التعدينية في المملكة بثلاث مراحل رئيسة، وفقًا للآليات المحدثة التي تتبناها الوزارة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص؛ تبدأ بمرحلة التأهيل المسبق، التي يجري خلالها تقييم الشركات المتقدمة بناءً على قدراتها الفنية والمالية، وإعلان قائمة المتنافسين المؤهلين للمنافسة، تليها مرحلة إطلاق الأدلة الإرشادية واختيار المواقع، التي تُتاح خلالها الأدلة الخاصة بالمنافسة، ويختار المتنافسون المؤهلون المواقع التي يرغبون في المنافسة عليها عبر منصة “تعدين” الرقمية.

أما المرحلة الثالثة فتتمثل في المنافسة العلنية المتعددة الجولات، وذلك في حال تقدم أكثر من متنافس على الموقع نفسه، حيث تعتمد المنافسة على تقديم عروض تنافسية مرتبطة بحجم الإنفاق على أعمال الاستكشاف، وصولًا إلى ترسية الرخص على المتنافسين الفائزين وفق معايير واضحة وشفافة.

ويتعين خلال المرحلة المقبلة على المتنافسين المؤهلين اختيار المواقع المتاحة عبر منصة “تعدين” الرقمية، ضمن معايير دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمكّن الشركات المؤهلة من دراسة الفرص المتاحة واختيار المواقع الأنسب لقدراتها الفنية والاستثمارية.

وتأتي هذه المنافسة التعدينية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين بوصفه ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، وحرصها على زيادة الإنفاق على الاستكشاف، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية في المملكة.