وزارة الصناعة تنفذ 984 جولة رقابية على المواقع التعدينية

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 984 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة في شهر أبريل 2026، وخلال هذه الزيارات تؤكد الوزارة التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني، وتعمل على توجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح بن محمد الجرّاح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة في شهر أبريل الماضي شملت 215 جولة في منطقة الرياض، و196 جولة في المنطقة الشرقية، و156 جولة في منطقة مكة المكرمة، و113 جولة في منطقة المدينة المنورة، و63 جولة في منطقة عسير، و51 جولة في منطقة الباحة، و42 جولة في منطقة حائل، و36 جولة في منطقة تبوك، و31 جولة في منطقة القصيم، و27 جولة في منطقة نجران، و25 جولة في منطقة جازان، و15 جولة في منطقة الحدود الشمالية، و14 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الجوف.

وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.