وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية

دشّن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة بالوزارة إلى الحوسبة السحابية بنسبة 100%، في خطوة تعزز جاهزية البنية التقنية، واستمرارية الأعمال، وترفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم وجعل رحلتهم أكثر يسرًا وراحة.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للدعم الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتجسيدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في بناء منظومة رقمية متقدمة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأوضح أن مركز معلومات الحج والعمرة أُنشئ عام 2002، وظل طوال 24 عامًا يشكل الأساس الذي قامت عليه الخدمات الرقمية للوزارة، قبل أن تكتمل اليوم رحلة التحول إلى الحوسبة السحابية، بما يمثل انتقالًا من البنية التقنية التقليدية إلى بنية سحابية متكاملة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

ويمثل هذا التحول محطة جديدة في مسيرة التطوير الرقمي لوزارة الحج والعمرة، إذ يوفر بنية تقنية أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز استمرارية الأعمال، ويرفع جاهزية الأنظمة الرقمية للتعامل مع مواسم الحج والعمرة، بما يدعم التوسع المستقبلي في الخدمات.

ويخدم مركز معلومات الحج والعمرة أكثر من 20 مليون حاج ومعتمر سنويًا، وتتضمن منتجاته المسار الإلكتروني للحج والعمرة، وتطبيق “نسك”، وبطاقة “نسك”، كما يتكامل مع أكثر من 70 جهة محلية ودولية، ويدعم أكثر من 51 مليون مستخدم لمنظومة “نسك”، مقدمًا أكثر من 500 خدمة رقمية.