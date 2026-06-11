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وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٢ مساءً
وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين
المواطن- فريق التحرير

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قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها الراسخ بتعهداتها الدفاعية المشتركة مع الفلبين وتتطلع إلى تعزيز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو، اليوم الخميس، لتهنئة الفلبين بذكرى يوم الاستقلال، نشرته الخارجية الأمريكية.

وقال روبيو: “تحتفل الفلبين والولايات المتحدة هذا العام بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهي علاقة متينة توطدت بفضل تضحيات الحرب العالمية الثانية وأهدافنا المشتركة. وتؤكد الولايات المتحدة التزامها الراسخ بتعهداتها الدفاعية المشتركة، إذ يحتفل البلدان بمرور خمسة وسبعين عاما على معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951.

وأضاف: “تقف الولايات المتحدة بكل فخر إلى جانب الفلبين خلال رئاستها لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كأصدقاء وشركاء وحلفاء ملتزمين بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة. ويشمل ذلك تعزيز شراكتنا الاقتصادية المتنامية من خلال ممر لوزون الاقتصادي، وتطوير سلاسل إمداد آمنة ومرنة للمعادن الحيوية”.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعميق تعاونها مع شعب الفلبين لتعزيز السلام والأمن والازدهار في السنوات المقبلة.

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