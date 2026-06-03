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وزير الخارجية ونظيره الأردني يدينان الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً
وزير الخارجية ونظيره الأردني يدينان الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
المواطن- فريق التحرير

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وفي بداية الاتصال، أعرب الجانبان عن إدانتهما للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، مستنكرين ما قامت به إيران من انتهاك لسيادتهما، وتقويض للجهود الرامية لتهدئة التوترات الحالية.

كما بحث سموه ومعاليه التطورات الأخيرة، ومساعيهما المشتركة لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها.

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