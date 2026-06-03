سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11002.04) نقطة مكتبة الملك فهد الوطنية تعرض إصداراتها في “كتاب كوالالمبور 2026” حريق فندق في نيودلهي يودي بحياة 21 شخصًا بينهم أجانب “التدريب التقني” بالمدينة المنورة يطرح 10 فرص استثمارية في منشآته التدريبية وزير الخارجية ونظيره الأردني يدينان الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت كاوست تبتكر طلاءً للألواح الشمسية يحافظ على نظافتها ويستخلص الماء من الهواء 63 مصابًا جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق توقعات الأرصاد لصيف 2026: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وفي بداية الاتصال، أعرب الجانبان عن إدانتهما للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، مستنكرين ما قامت به إيران من انتهاك لسيادتهما، وتقويض للجهود الرامية لتهدئة التوترات الحالية.
كما بحث سموه ومعاليه التطورات الأخيرة، ومساعيهما المشتركة لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها.