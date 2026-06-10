وزير الخارجية يصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى المنامة للمشاركة في اجتماع الدورة (167) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية البحرين -رئيس الدورة الحالية-، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وكان في استقبال سموه بمطار المنامة الدولي سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.