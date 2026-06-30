وزير الخزانة الأمريكي: معظم الدول غير مستعدة لشراء نفط إيران وهذا يدفعها للتفاوض

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قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن معظم الدول ليست مستعدة بعد لشراء النفط الإيراني، وسط توجس من احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات، وإن ذلك يشكل حافزًا لطهران للتفاوض مع واشنطن.
وأوضح بيسنت، في مقابلة مع «فوكس نيوز»، الثلاثاء، أن «الإيرانيين لم يتمكنوا حتى الآن من بيع نفطهم، لأن المشترين يتوجسون قليلًا من احتمال إعادة فرض العقوبات عليه».
وأضاف: «لم يشتره أحد غير الصين، التي كانت تشتريه بالفعل عندما كان خاضعًا للعقوبات، لذلك لا يزال يُتداول بخصم.. وهذا سبب يدفع إيران حقًا إلى طاولة المفاوضات»، بحسب وكالة «بلومبرج».
على صعيد آخر، أشاد وزير الخزانة أيضًا بانخفاض أسعار النفط منذ توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار إلى أن «الإدارة ستراقب مشغلي محطات الوقود لمعرفة ما إذا كانوا سيخفضون الآن الأسعار في محطات الوقود».
واستطرد: «ربما حققوا أرباحًا قياسية من بيع البنزين بالتجزئة، والآن حان الوقت لفعل شيء من أجل الشعب الأمريكي.. أشجعهم على أن يكونوا أطرافًا مسئولة، خصوصًا في عام الذكرى الـ250 للبلاد».