وزير الداخلية يلتقي أمير الباحة ويطّلع على المبادرات التنموية بالمنطقة

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلال زيارته للمنطقة.

وأكد وزير الداخلية أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، انطلاقاً مما توليه القيادة من اهتمام بتنمية مناطق المملكة كافة، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوّه بما تشهده منطقة الباحة من تطور تنموي، مشيداً بجهود إمارة المنطقة ومتابعة أميرها للمشاريع والمبادرات التنموية، وما أسهمت به من تعزيز جودة الحياة، ودعم البيئة التنموية، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب أمير منطقة الباحة عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على زيارته للمنطقة، مثمناً الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لمختلف مناطق المملكة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية.

عقب ذلك، اطّلع وزير الداخلية على عرض مرئي استعرض الإستراتيجية العامة والمبادرات التنموية التي تشرف إمارة منطقة الباحة على تنفيذها، وما تتضمنه من برامج ومشاريع تسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، نائب أمير منطقة الباحة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ونائب المشرف العام على مكتب وزير الداخلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المكلف إبراهيم بن محمد آل خريف، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس خالد بن وليد الرشيد، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من المسؤولين في إمارة المنطقة.