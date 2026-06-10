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وزير الدفاع الأمريكي: سنقصف بقوة منشآت حيوية في إيران اليوم

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
وزير الدفاع الأمريكي: سنقصف بقوة منشآت حيوية في إيران اليوم
المواطن- فريق التحرير

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قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية لإيران اليوم الخميس، وستقصف “منشآت حيوية”.

وأوضح هيجسيث أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة الهليكوبتر التي أُسقطت في مضيق هرمز “في حالة جيدة”.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستُوجّه ضربات “قوية” لإيران إذا لم تُبدِ استعدادا للتوصل إلى اتفاق، في موقف يعكس تصعيدا جديدا في لهجة واشنطن تجاه طهران.

جاءت تصريحات هيجسيث خلال كلمة أمام أفراد القيادة المركزية الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تركز بشكل كامل على تحقيق النتيجة التي يسعى إليها ترامب، مؤكدا أن المفاوضات أحرزت “تقدما ملحوظا”، لكنه شدد على أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيُقابل برد عسكري قوي.

 

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