وزير الرياضة يشهد التحضيرات الأخيرة للأخضر قبل مواجهة إسبانيا

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، التحضيرات الأخيرة للمنتخب السعودي قبل مواجهة المنتخب الإسباني، على ملعب أتلانتا بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم FIFA 2026™.
وأجرى الأخضر اليوم تدريبه الأخير على ملعب جامعة كينيساو في أتلانتا، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأ بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.