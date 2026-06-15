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وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير للأخضر قبل لقاء الأوروغواي في كأس العالم

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير للأخضر قبل لقاء الأوروغواي في كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، التدريب الأخير للمنتخب السعودي الذي جرى أمس في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي عند الواحدة من صباح غدٍ الثلاثاء على ملعب ميامي، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026 FIFA™️.


وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس؛ التي بدأت بتمارين الإحماء، تلتها مناورة تكتيكية على نصف مساحة الملعب، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بتمارين الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026 FIFA™️، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.

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