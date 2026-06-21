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وزير الرياضة يلتقي لاعبي الأخضر بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٤ مساءً
وزير الرياضة يلتقي لاعبي الأخضر بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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عقد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اجتماعًا مع لاعبي المنتخب السعودي، عقب مواجهة الأخضر أمام منتخب إسبانيا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي الاجتماع في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرياضية للمنتخب الوطني، حيث حرص وزير الرياضة على الالتقاء باللاعبين والاطمئنان عليهم، إلى جانب رفع معنوياتهم بعد المباراة.

 

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