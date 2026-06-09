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وزير الطاقة الأمريكي: زيادة ملحوظة للغاية بحركة السفن عبر مضيق هرمز

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٧ مساءً
وزير الطاقة الأمريكي: زيادة ملحوظة للغاية بحركة السفن عبر مضيق هرمز
المواطن- فريق التحرير

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قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، إنَّ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة “ملحوظة للغاية” في ظل الحرب مع إيران.

وأضاف رايت، ردا على سؤال عن معدل تدفق السفن عبر المضيق مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع أو أسبوعين “أود أن أقول إنها تشهد زيادة ملحوظة للغاية”، وفق وكالة رويترز.

حركة السفن عبر مضيق هرمز

وأدلى رايت بهذه التصريحات خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي، مضيفا أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب.

وتوقفت حركة السفن في المضيق إلى حد بعيد منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير شباط، مما عطّل نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

لكن بعض السفن بدأت بعد ذلك عبور الممر المائي الضيق المحاذي لإيران، وكان معظمها يغلق أجهزة الإرسال والاستقبال ويبحر في أوقات الليل.

وأدت اضطرابات التدفقات إلى قفزة في أسعار الطاقة العالمية، مما أربك اقتصادات حول العالم وأضعف الموقف السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وتضغط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران يتضمن معاودة فتح المضيق بالكامل.

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