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أكد أن مستقبل لبنان بيد شعبه

وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٠ مساءً
وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون أنفسهم وليس أي طرف خارجي.

وقال روبيو إن واشنطن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة اللبنانية، مؤكداً أن قضية “وكلاء إيران” في المنطقة ستكون من الملفات التي ستُطرح في الوقت المناسب خلال المباحثات الجارية مع طهران. وأضاف أن إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً إذا استمرت الجماعات المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ، في إشارة إلى التوترات المستمرة على أكثر من جبهة إقليمية.

وتأتي تصريحات روبيو في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية ضغوطاً دولية متزايدة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بعدما هددت المواجهات الأخيرة بتقويض المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.

ورغم تأكيد الإدارة الأميركية أن الملف اللبناني ليس جزءاً من التفاهم النووي أو السياسي مع إيران، فإن واشنطن تعتبر أن استقرار لبنان وأمن حدوده يبقيان من القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي الأوسع.

وأشار روبيو إلى أن ملف الجماعات الحليفة لإيران سيُناقش لاحقاً، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المناقشات أو توقيتها.

 

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