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وصول قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ مساءً
وصول قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
المواطن- فريق التحرير

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وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالًا غذائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، إذ تعمل الفرق الميدانية التابعة له على إيصال المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

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